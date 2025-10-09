Fisco e welfare, a Roma le proposte di Manageritalia per una nuova stagione di crescita

Avviare un confronto tra istituzioni, mondo imprenditoriale e rappresentanze manageriali sulle priorità fiscali e sociali da affrontare nella prossima Legge di Bilancio e nelle prossime policy che verranno sviluppate da Governo e Parlamento. Sono questi i temi al centro dell'evento organizzato da Manageritalia a Roma, 'Fisco e welfare: proposte per una nuova stagione di crescita'. Scopo dell'appuntamento, stimolare un dibattito utile a individuare soluzioni efficaci per la crescita del Paese e il benessere dei lavoratori.