Fisco, Italia non oppressa da tasse: l'ultimo Osservatorio sulle dichiarazioni dei redditi

L'Italia non è "strozzata" dalle tasse, ma è un Paese in cui il peso del fisco è concentrato su una minoranza di contribuenti. È questa la fotografia che emerge dalla dodicesima edizione dell'Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, presentata alla Camera dei deputati insieme alla Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, in occasione del convegno "Il difficile finanziamento del welfare italiano". Da quanto emerge dal documento, il problema principale che emerge dalla ricerca è che un cittadino su due non versa nemmeno un euro di IRPEF, facendo emergere che a pagare sono pochi per tutti.