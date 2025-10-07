Fisco, vice ministro Leo: "Dal 2024 lavoriamo a favore del ceto medio"

"Quello che abbiamo iniziato a fare dal 2024, e che completeremo con la prossima legge di bilancio, è venire incontro al ceto medio. Nel 2024 abbiamo portato le aliquote da 4 a 3: 23%, 35% e 43%. Un passo ulteriore lo faremo nella prossima Legge di bilancio, dove l'aliquota del 35% verrà portata al 33% e riguarderà la fascia dei soggetti che producono reddito tra i 28 e 50mila euro. E' un percorso che abbiamo potuto fare tenendo conto delle risorse e delle regole che derivano dalla governance economica europea". A dirlo Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia e delle Finanze all'evento organizzato a Roma da Manageritalia dal titolo 'Fisco e welfare: proposte per una nuova stagione di crescita'.