Entro la scadenza del 31 luglio, 5 agosto considerando il termine di tolleranza, i contribuenti che hanno aderito o richiesto la riammissione alla rottamazione quater devono versare le rate dovute.

Per pagare ci sono diverse strade, ma è possibile anche attivare l’addebito automatico sul conto corrente grazie al servizio online dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Sempre tramite le funzionalità web è possibile procedere con la revoca.

Rottamazione quater: è possibile attivare l'addebito della rata sul conto corrente

Si va verso il maxi appuntamento con la rottamazione quater. Entro fine mese, infatti, sono chiamati a versare le somme dovute coloro che hanno aderito in prima battuta alla definizione agevolata delle cartelle e sono rimasti in regola con i pagamenti, ma anche i contribuenti che hanno richiesto la riammissione, optando per il versamento in un’unica soluzione o per la rateizzazione. In questo ultimo caso, infatti, si tratta della prima scadenza del nuovo piano.

Per tutti e tutte c’è la possibilità di attivare l’addebito automatico delle rate dovute sul conto corrente, anche se è intestato a un’altra persona.

Per farlo è possibile utilizzare il servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” presente nella propria area riservata, In alternativa è possibile anche rivolgersi allo sportello territoriale o a quello online.

Rottamazione quater: istruzioni su come attivare l'addebito della rata sul conto corrente

Basterà effettuare l’accesso al portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e seguire la procedura per l’attivazione e la revoca disponibile online.

In particolare, chi vuole seguire questa strada per il pagamento delle rate dovrà fornire i seguenti dati:

gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito, specificando l’ IBAN;

indicare tutte le altre informazioni richieste;

dare il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato.

Una volta compilati i diversi campi, sarà possibile inviare la richiesta: si riceverà una e-mail di presa incarico con l’identificativo della pratica.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione attiva le verifiche e, al termine dei controlli, invia una nuova comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata.

Pagamento rate rottamazione quater: le alternative alla domiciliazione bancaria

In linea generale, servono circa 10 giorni lavorativi per la procedura. Chi richiede l’addebito della rata a ridosso della scadenza e non riceve conferma dovrà provvedere seguendo le altre modalità di pagamento.

È possibile corrispondere le rate dovute sia online, tramite il servizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione o con i canali telematici di Poste e banche, che offline, anche rivolgendosi agli sportelli AdER territoriali, a tabaccai o a ricevitorie.

L’ultima chiamata per il versamento delle rate è il 5 agosto: anche alla scadenza in arrivo, infatti, si applicano i canonici 5 giorni di tolleranza.