Ultime estrazioni del 2024 per la lotteria degli scontrini. Premi in palio anche per gli esercenti

La lotteria degli scontrini prosegue anche negli ultimi giorni del 2024.

Dopo quella del 19 dicembre il prossimo 27 dicembre è in calendario l’ultima estrazione dell’anno.

Anche gli esercenti partecipano: ci sono premi in palio anche per i negozianti che hanno emesso gli scontrini dei biglietti vincenti.

Non è ancora stata definita la data per l’estrazione annuale, con un maxi premio per gli acquirenti e uno per gli esercenti.

Anche gli esercenti potranno ricevere premi nelle ultime estrazioni del 2024.

A vincere saranno i negozianti che hanno emesso gli scontrini dei biglietti estratti.

La riffa di Stato, con lo scopo di contrastare l’evasione, permette agli acquirenti di ottenere biglietti nel caso in cui siano effettuati pagamenti con mezzi tracciati in esercizi fisici.

L’importo pagato deve essere superiore a 1 euro e, per gli acquirenti, viene attribuito un biglietto per ciascun euro di spesa.

Anche l’esercente partecipa all’estrazione nel momento in cui emette lo scontrino, dopo che l’acquirente ha presentato il proprio codice lotteria.

Il codice viene rilasciato dall’Agenzia delle Dogane tramite l’apposita sezione del portale Lotteria degli scontrini e l’esercente lo riceve dal soggetto che intende partecipare alla riffa di Stato prima dell’emissione dello scontrino, così da permettere la trasmissione automatica dei dati dal negoziante all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane.

Lotteria degli scontrini: i premi in palio per gli esercenti

I premi in palio per gli esercenti e l’importo degli stessi variano a seconda della tipologia di estrazione: settimanale, mensile o annuale.

Si dovrà invece attendere per l’estrazione annuale, la cui data deve essere ancora stabilita.

I premi in palio per i negozianti sono i seguenti:

● 5 premi da 5.000 euro, nell’estrazione settimanale;

● 10 premi da 20.000 euro, nell’estrazione mensile;

● un premio da 1.000.000 euro, nell’estrazione annuale.

Per l’anno in corso sono quindi in palio ancora i premi delle ultime due estrazioni settimanali e quello dell’estrazione annuale.

Lotteria degli scontrini istantanea: cosa cambia per gli esercenti

Anche se non è stata ancora definita la data, in futuro è previsto l’avvio della lotteria degli scontrini istantanea, ovvero una versione semplificata della riffa di Stato in cui gli acquirenti parteciperanno senza dover presentare il codice lotteria.

Ogni scontrino sarà dotato di un codice bidimensionale per la verifica, in modo più rapido, dei biglietti vincenti.

Cosa comporta questa nuova tipologia di lotteria per gli esercenti? Per prima cosa l’emissione del codice bidimensionale, o QR-code, ha richiesto l’aggiornamento dei registratori di cassa telematici secondo le istruzioni fornite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 gennaio 2023. La procedura è stata effettuata dagli stessi negozianti entro la scadenza del 2 ottobre dello scorso anno.

L’aggiornamento permetterà la generazione automatica del codice bidimensionale nello scontrino o nel documento fiscale. La partecipazione degli esercenti all’estrazione dei premi, tuttavia, rimarrà immutata. Gli stessi parteciperanno con i “biglietti” relativi agli scontrini emessi dalla propria attività.

Sebbene la lotteria degli scontrini istantanea rientri tra le misure di attuazione del PNRR, devono ancora essere tuttavia approvati uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, per stabilirne le modalità. Per l’avvio, quindi, si dovrà ancora attendere.