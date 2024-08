Rimborso Irpef, come funziona la richiesta da parte degli eredi

Per gli eredi è possibile ottenere il rimborso IRPEF che spetta alla persona deceduta: ecco come

Quali sono le istruzioni da seguire per ottenere il rimborso IRPEF che spetta alla persona deceduta? A fornire la risposta agli eredi è l’Agenzia delle Entrate nella guida ai servizi disponibili che è stata recentemente aggiornata e diffusa sul portale istituzionale.

Dai casi in cui le somme arrivano automaticamente alle procedure da seguire per l’invio dei documenti richiesti: tutte le indicazioni da seguire.

Rimborso IRPEF per gli eredi: richiesta tramite dichiarazione dei redditi o istanza

La strada da percorrere per ottenere il rimborso IRPEF passa dalla presentazione delle dichiarazione dei redditi anche per gli eredi. In alternativa, per ricevere le somme a cui si ha diritto, è possibile presentare un’apposita istanza all’ufficio territoriale di riferimento.

Va specificato, però, che se non c’è un testamento, l’eredità è devoluta per legge e la dichiarazione di successione è stata già presentata la procedura è automatica e non è necessario nessun altro adempimento per ottenere eventuali importi spettanti.

Gli eredi, ovvero coniugi, discendenti e ascendenti in linea retta, fratelli, sorelle e altri parenti fino al 6° grado, ricevono le cifre in relazione alla quota ereditaria.

Per le persone decedute nel corso del 2023 o comunque entro il 30 settembre di quest’anno, sarà possibile procedere utilizzando anche il modello 730/2024, compresa la versione precompilata, nel caso in cui il contribuente interessato abbia percepito nel 2023 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Negli altri casi si potrà utilizzare esclusivamente il modello Redditi da presentare, per il 2024, entro la scadenza del 31 ottobre.

Per visualizzare, in qualità di erede, la dichiarazione dei redditi pronta all’uso bisogna ottenere preventivamente l’abilitazione tramite il servizio online dell’Agenzia delle Entrate e accedere con le proprie credenziali.

Le istruzioni su come presentare l’istanza per ottenere il rimborso IRPEF per gli eredi:

Per ottenere i rimborsi fiscali bisogna procedere con un’apposita richiesta in caso di successione testamentaria o quando la dichiarazione di successione non è stata presentata.

L’istanza può essere trasmessa tramite il servizio online dedicato alla consegna dei documenti e delle istanze che è disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate selezionando la procedura “Richiesta rimborso” e successivamente la specifica tipologia.

In alternativa è possibile procedere anche offline prenotando in anticipo un appuntamento con l’ufficio delle Entrate presente sul territorio di riferimento.

Sul sito istituzionale sono disponibili i modelli dei diversi documenti da preparare per gestire la richiesta del rimborso che spetta alla persona deceduta: dalla dichiarazione per attestare la qualità di eredi e determinare gli importi che devono essere erogati alla delega per l’incasso, da utilizzare se la quota deve essere indirizzata a un altro erede.

Nel caso in cui, invece, gli eredi abbiano intenzione di rinunciare alle somme possono utilizzare l’apposito servizio web per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.