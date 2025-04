Con la riapertura della rottamazione quater, cambia il calendario per il pagamento delle rate della definizione agevolata delle cartelle: una panoramica delle date da segnare in calendario

Con la riapertura della rottamazione quater, prendono forma nuovi piani di pagamento delle rate per chi rientra nuovamente nel perimetro della definizione agevolata delle cartelle. Si riparte dal 31 luglio 2025.

Ma per chi ha aderito in prima battuta l’appuntamento con i versamenti previsti resta fissato al 31 maggio.

Tra vecchie e nuove adesioni, si va verso un calendario a doppio binario per i prossimi mesi: la tabella di marcia si riallinea a fine anno.

Rottamazione quater, scadenza in arrivo per il pagamento delle rate

La scadenza di fine luglio per coloro che hanno richiesto nuovamente l’accesso alla rottamazione quater non deve trarre in inganno.

Per chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle nel 2023 e ha rispettato le diverse scadenze per il pagamento delle rate, non ci sono novità sul calendario.

Entro il 31 maggio 2025 dovrà essere corrisposta la somma prevista dal piano dei versamenti: chi non ha attivato l’addebito su conto corrente ha diverse strade per procedere sia online, ad esempio sul portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, che offline anche presso banche o tabaccai.

Anche per la prossima scadenza in arrivo è previsto il canonico termine di tolleranza di 5 giorni: grazie alla coincidenza delle date con i giorni festivi, i versamenti saranno considerati tempestivi fino al 9 giugno 2025.

Più tempo è concesso, invece, ai cittadini e alle cittadine con sede legale, operativa o residenza nei territori colpiti dalle alluvioni di maggio 2023 in Emilia Romagna, Marche e Toscana: con il DL n. 63/2023 tutte le scadenze, infatti, sono state prorogate di tre mesi.

Riammissione rottamazione quater: nuovo piano delle rate entro il 30 giugno

La stagione dei pagamenti, invece, riparte a fine luglio per coloro che hanno richiesto la riammissione alla rottamazione quater.

La riapertura prevista dalla Legge di conversione del DL Milleproroghe è stata riservata a coloro che avevano aderito in prima battuta alla definizione agevolata delle cartelle e poi non hanno pagato le rate dovute fino al 31 dicembre 2024.

In questo caso, dopo la scadenza del 30 aprile per la domanda di riammissione, la prima data da segnare in calendario è quella del 30 giugno e riguarda solo le istruzioni sui versamenti che si riceveranno dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Rottamazione quater: le prossime scadenze in calendario in caso di riammissione

Sia per chi ha scelto di pagare in un’unica soluzione l’importo per mettersi in regola che per coloro che hanno indicato come modalità il pagamento rateale, fino a un massimo di 10 tranche, il termine per effettuare il versamento è fissato al 31 luglio 2025.

Come confermato dall’articolo 3 bis del DL n. 202 del 2024, anche alle nuove scadenze si applicherà il canonico termine di tolleranza previsto dalla tregua fiscale.

Con le procedure di riammissione, la rottamazione quater è ripartita da zero: è stata presentata, infatti, una nuova istanza, sono state scelte nuovamente le modalità di pagamento ed è stato definito un nuovo piano di rate.

Per i cosiddetti riammessi, la vecchia pianificazione, quindi, risulta superata. E anche se dal 30 novembre 2025 i calendari torneranno ad allinearsi sarà necessario fare riferimento, anche e soprattutto per gli importi, alle diverse rate comunicate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione dopo l’istanza di adesione o di riammissione, a seconda dei casi.