Le spese universitarie inserite in dichiarazione dei redditi riducono l’imposta da versare, ma in caso di frequenza di atenei privati lo sconto si calcola fino a determinati importi: dal Ministero dell’Università e della Ricerca le regole del 2025

Frequentare l’università è la strada per costruire il futuro. Ma anche per ottenere benefici (fiscali) nel presente.

Le spese universitarie indicate nella dichiarazione dei redditi, infatti, permettono di ottenere una detrazione IRPEF del 19 per cento.

E dal Ministero dell’Università e della Ricerca sono arrivate le istruzioni per calcolare l’agevolazione in caso di frequenza di atenei privati.

Tasse e contributi rientrano tra i costi che riducono l’imposta da versare, se inserite nel modello 730 o Redditi. Ma ogni sconto ha le sue regole e, nel caso delle università non statali, il limite massimo a cui è applicabile l’agevolazione viene stabilito anno dopo anno dal MUR sulla base degli importi medi di tasse e contributi dovuti alle università statali, tenendo conto dell’area disciplinare e geografica.Il bonus fiscale arriva a un massimo di circa 740 euro.

Detrazione spese universitarie 2025: come si calcola per gli atenei privati?

Per le spese universitarie detraibili che danno diritto allo sconto IRPEF è necessario fare riferimento agli importi stabiliti con il Decreto MUR del 20 dicembre scorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2025.

Le soglie, confermate rispetto allo stesso anno, riguardano le tasse e i contributi pagati nel corso del 2024 che dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi 2025 per ottenere la detrazione.

L’importo massimo a cui è applicabile lo sconto IRPEF del 19 per cento è pari a 3.900 euro e interessa coloro che frequentano corsi afferenti all’area di medicina e delle discipline sanitarie negli atenei privati del Nord. La soglia si riduce per chi è impegnato nella formazione umanistica al Sud.

Disciplina e area geografica, infatti, sono i due elementi da considerare per verificare qual è il limite di spesa universitaria da considerare per calcolare il bonus fiscale.

Quali sono le spese universitarie detraibili per coloro che frequentano atenei privati?

In linea generale nell’importo a cui applicare la detrazione possono rientrare le spese universitarie sostenute in relazione alle tasse e i contributi pagati lo scorso anno alle università non statali per la frequenza dei seguenti corsi:

● laurea;

● laurea magistrale;

● laurea magistrale a ciclo unico.

La stessa agevolazione, inoltre, è prevista anche per i corsi post laurea. Ma in questo caso i limiti su cui calcolare lo sconto IRPEF sono ancora diversi e sono stabiliti sempre dal MInistero dell’Università e della Ricerca ogni anno.

Anche in questo caso, per la dichiarazione dei redditi 2025, si arriva a un massimo di 3.900 euro e, quindi, a uno sconto fiscale fino a 740 euro circa.