Floria (Arval): "Per 6 persone su 10 mobilità cruciale nella scelta del posto di lavoro"

"La mobilità è tra i principali driver nella scelta del posto di lavoro: oltre il 60% la definisce fondamentale in questa decisione, mentre l'auto rimane centrale per oltre il 40% dei rispondenti e nelle aree metropolitane cominciamo a vedere le prime forme di mobilità multimodale", ha dichiarato Alessandro Floria, Direttore Marketing & Comunicazione di Arval Italia, spiegando i risultati di un'indagine presentata questa mattina allo SmartCityLab di Milano e condotta da Arval Mobility Observatory, l'osservatorio sulla mobilità dell'azienda, su un campione di dipendenti del Gruppo bancario Bnp Paribas, cui la società appartiene.