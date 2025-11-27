circle x black
Cerca nel sito
 

Floridi: "La responsabilità dell'Ai è tutta nostra"

Floridi:
27 novembre 2025 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'ambiente digitale, la capacità di agire di un 'agente digitale, i motori di ricerca, i social media, i big data e la telefonia mobile: tutti questi pezzi si stanno saldando in un'architettura unica. In questo contesto la capacità di agire, prendersi cura dei compiti, risolvere problemi, sarà sempre più delegata ad Agentic Ai, è lì che avremo il valore aggiunto, la possibilità di fare più con meno. E' un mondo in costruzione, che stiamo costruendo noi e la cui responsabilità è interamente nostra" e "se qualche pasticcio avverrà, e purtroppo sappiamo che potrà avvenire, sarà solo responsabilità nostra. Allora: prepararsi, usare bene questa tecnologia, conoscere i rischi che si corrono usandola e ricordarsi che la responsabilità dl disegno e dell'utilizzo finale è tutta umana e resterà tale, per quanto ne sappiamo". Lo dice Luciano Floridi, filosofo e professore alla Yale University, intervenendo in un video messaggio al convegno ‘Ai: intelligenza umana, supporto artificiale’, in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Agentic Ai intelligenza artificiale responsabilità
Vedi anche
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza