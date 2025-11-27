circle x black
Cerca nel sito
 

Hong Kong, almeno 55 i morti del maxi incendio: soccorritori cercano sopravvissuti

Almeno 123 persone sono rimaste ferite, tra cui otto vigili del fuoco. Centinaia i dispersi

Incendio grattacieli Hong Kong - (Afp)
Incendio grattacieli Hong Kong - (Afp)
27 novembre 2025 | 08.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si aggrava il bilancio delle vittime del tragico incendio che a Hong Kong ha devastato un complesso residenziale del quartiere Tai Po. Sono 55 i morti secondo le ultime notizie confermate dai Vigili del Fuoco dell'ex colonia britannica. Almeno 123 persone sono rimaste ferite, tra cui otto vigili del fuoco.

I soccorritori sono ancora alla ricerca dei numerosi residenti ancora dispersi. I vigili del fuoco non hanno fornito un aggiornamento sul numero delle persone ancora disperse dopo l'incendio. In precedenza, le autorità avevano dichiarato che 279 mancavano all'appello.

Cosa è successo

Si ritiene che l'incendio si sia propagato attraverso le impalcature di bambù attorno all'edificio e che sia stato probabilmente favorito dal vento. La polizia ha affermato che gli edifici erano coperti con teli protettivi in ​​rete e plastica che non avrebbero soddisfatto gli standard antincendio e ha scoperto che alcune finestre di un edificio non interessato erano sigillate con materiale espanso.

Il Wang Fuk Court è composto da otto grattacieli, ciascuno dei quali alto 31 piani. Secondo il censimento governativo del 2021, ospitano 1.984 appartamenti per circa 4.600 residenti. Costruiti nel 1983, i grattacieli erano in fase di ristrutturazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio Hong Kong morti hong kong incendio hong kong incendio grattacieli incendio grattacieli hong kong
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza