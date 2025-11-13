Fondazione Fiera Milano, Bozzetti: "Con centro Rai riqualificazione area ex Fiera Milano"

“Con la delibera di oggi compiamo un ulteriore passo verso la completa rifunzionalizzazione dell’area dell’ex Fiera di Milano che, insieme all’edificio che la Rai adibirà a uffici e centro di produzione, comprende anche la costruzione — attualmente in corso — di un hotel per un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro”. Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

“È una grande soddisfazione che ci fa entrare nella fase operativa di uno dei progetti più importanti dei prossimi anni e che conferma il rapporto indissolubile tra la Fondazione e la città, oltre al suo ruolo di attore per la crescita e lo sviluppo del territorio”, conclude.

"Accogliamo con grande soddisfazione i risultati presentati oggi da Fiera Milano S.p.A., che confermano la solidità del percorso intrapreso e la qualità del lavoro svolto dal management e da tutte le strutture operative". "La crescita dei ricavi nei primi nove mesi, insieme all’ottima performance delle diverse aree di business, dimostra la capacità del Gruppo di generare valore in modo continuativo e di interpretare con efficacia l’evoluzione del mercato", sottolinea.

"Il numero e la rilevanza delle manifestazioni organizzate e ospitate, così come il forte dinamismo del comparto congressuale, evidenziano il ruolo strategico di Fiera Milano nel mettere in relazione imprese, filiere e comunità professionali, contribuendo all’attrattività del nostro territorio e del Made In Italy", prosegue.

"Si tratta - conclude - di risultati che testimoniano un impegno condiviso e che confermano la centralità del nostro sistema fieristico e congressuale nel panorama nazionale e internazionale".