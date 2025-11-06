circle x black
Fontana (Conai): "Economia circolare e sport, un progetto comune per educare al riciclo"

06 novembre 2025 | 18.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La direttrice generale: "Con Polidesign e i Giochi Invernali promuoviamo comportamenti sostenibili attraverso il design" Rimini – A Ecomondo, Simona Fontana, direttrice generale di Conai, ha presentato il nuovo progetto "Fritz the Waze", sviluppato insieme al Polidesign – Politecnico di Milano – e inserito nel programma dei Giochi Invernali MiCo26. "Si tratta di un sistema di cestini ideato dai ragazzi del Politecnico – ha spiegato – per migliorare la raccolta dei materiali e sensibilizzare il pubblico sui temi dell'economia circolare. Sport e ambiente condividono lo stesso spirito: sono entrambi un gioco di squadra, dove la collaborazione è fondamentale per vincere la sfida della sostenibilità."

