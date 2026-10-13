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Fontana (Regione Lombardia): "Eventi come Eicma rafforzano nostra credibilità nel mondo"

Alla presentazione a Milano: "Ci confermiamo regione più attrattiva per investimenti"

Attilio Fontana - (Fotogramma/Ipa)
Attilio Fontana - (Fotogramma/Ipa)
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13 ottobre 2026 | 14.20
Redazione Adnkronos
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"Questi eventi contribuiscono ad aumentare la credibilità del nostro territorio nei confronti del mondo. Nel momento in cui i grandi eventi funzionano bene, come hanno funzionato bene le Olimpiadi, tutto il mondo si rende conto che in Lombardia le cose si fanno bene, se non meglio che nel resto del mondo. È chiaro che se un investitore intende impiegare delle risorse, decide di farlo laddove le cose funzionano. I grandi eventi sono dunque lo strumento attraverso il quale incrementare ulteriormente la presenza internazionale in Regione Lombardia, considerato che siamo già la regione più attrattiva d'Europa per gli investimenti". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo oggi a Milano alla conferenza stampa di presentazione di Eicma 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Rho Fiera.

Il Governatore torna poi sulle performance positive della regione: "Credo che una buona parte di questi risultati sia dovuta innanzitutto a chi lavora, agli imprenditori che producono e dimostrano grande capacità, ma anche a questi eventi, comprese le fiere, che ci fanno conoscere sempre di più a livello globale. Come Regione abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere le piccole e medie imprese che vogliono partecipare alle fiere".

"Ho sempre sostenuto che le fiere non finiranno mai: finché la gente avrà voglia di toccare con mano i prodotti, di stringere la mano a chi glieli vende e di fare domande di persona, continuerà a visitarle. E continuerà a visitare la Fiera di Milano, che è la migliore d'Europa", conclude.

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Fiere Eicma Regione Lombardia Investimenti Imprenditori Piccole e medie imprese
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