circle x black
Cerca nel sito
 

Food: Beneventi (Sanpellegrino), 'Young Chef Academy Competition promuove i giovani talenti'

31 ottobre 2025 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, nata ormai 10 anni fa, è un progetto sviluppato a livello nazionale e internazionale, con cui Sanpellegrino sostiene concretamente i giovani, offrendo loro esperienze di formazione e opportunità di crescita. L'idea è di creare un percorso che li aiuti a sviluppare il loro talento, lavorando a fianco dei grandi maestri della cucina, così da creare le condizioni per una crescita professionale". Lo ha detto all'Adnkronos Michel Beneventi, Amministratore Delegato del Gruppo Sanpellegrino, partecipando al Gran finale della competizione internazionale, a Milano, che ha visto i 15 migliori cuochi under 30 sfidarsi ai fornelli per la conquista del titolo di miglior Chef. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza