Food: Beneventi (Sanpellegrino), 'Young Chef Academy Competition promuove i giovani talenti'

"La S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, nata ormai 10 anni fa, è un progetto sviluppato a livello nazionale e internazionale, con cui Sanpellegrino sostiene concretamente i giovani, offrendo loro esperienze di formazione e opportunità di crescita. L'idea è di creare un percorso che li aiuti a sviluppare il loro talento, lavorando a fianco dei grandi maestri della cucina, così da creare le condizioni per una crescita professionale". Lo ha detto all'Adnkronos Michel Beneventi, Amministratore Delegato del Gruppo Sanpellegrino, partecipando al Gran finale della competizione internazionale, a Milano, che ha visto i 15 migliori cuochi under 30 sfidarsi ai fornelli per la conquista del titolo di miglior Chef.