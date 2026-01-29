circle x black
Food: Malaguti (Fondazione Banco Alimentare Ets), 'minestrone prodotto prezioso per famiglie in povertà alimentare'

29 gennaio 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'iniziativa a cui diamo vita con Findus, che prevede la donazione di 25 porzioni di minestrone a Banco Alimentare per ciascuna di quelle ritirate oggi dai passanti in Piazza Gae Aulenti a Milano, per noi è molto preziosa e si inserisce nel solco della collaborazione che abbiamo attivato da qualche anno. Chi ha poca disponibilità economica rinuncia ad alcuni alimenti e, tra questi, ci sono anche le verdure. Pertanto, poter offrire il minestrone, oltre a dare un conforto caldo per chi lo riceverà, è importante anche dal punto di vista nutrizionale". A dirlo è Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione di Fondazione Banco Alimentare Ets, alla conferenza stampa organizzata da Findus a Milano per celebrare il 60esimo anniversario del Minestrone Findus.

