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Formazione, Frappelli (Knowhow.org): "Investiamo 15 milioni a Milano"

'Questa nuova struttura che abbiamo realizzato a Milano è il frutto di un investimento pianificato e costruito nel tempo'

Daniele Frappelli, Co-Fondatore di Knowhow.org - (foto Adnkronos)
Daniele Frappelli, Co-Fondatore di Knowhow.org - (foto Adnkronos)
19 maggio 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Knowhow.org nasce da un'esperienza decennale ed è un progetto portato avanti da me e mia moglie. Siamo una piattaforma integrata, il che significa che uniamo servizi e infrastrutture, offrendo al mondo dell'accademia statunitense la possibilità di interconnettersi con il tessuto sociale ed economico locale, dall'industria alla finanza, fino all'arte. Questa nuova struttura che abbiamo realizzato a Milano è il frutto di un investimento pianificato e costruito nel tempo. Abbiamo investito 15 milioni di euro su questo territorio perché Milano ci ha offerto quelle basi e quel Dna che ci consentiranno, in futuro, di scalare i nostri progetti”. A dirlo Daniele Frappelli, Co-Fondatore di Knowhow.org, intervenendo all’inaugurazione del primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l'obiettivo di formare la prossima generazione di leader. La prima sede permanente della piattaforma, è situata nell'Edificio Spark 3 nel quartiere in rigenerazione di Santa Giulia a Milano.

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“Gli stakeholder stanno rispondendo bene - riprende - Oggi le istituzioni sono qui con noi, a partire da Assolombarda, con la quale stiamo finalizzando un accordo che ci consentirà di integrarci sempre di più e di sfruttare appieno le capacità di questa infrastruttura. Il progetto nasce per avvicinare due mondi non solo a parole, ma attraverso programmi e attività reali. Questo significa - approfondisce - studenti che lavorano come consulenti per le aziende; professori che supportano la ricerca, lo sviluppo, le imprese e i sistemi sociali; aziende che possono attrarre talenti e condividere percorsi di crescita sfruttando un network internazionale", conclude.

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formazione investimento Milano Knowhow.org
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