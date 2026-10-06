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Formazione, Maire lancia a Roma Its per la transizione energetica

presentata oggi la Fondazione Green Innovation Its Academy

Maire ha presentato la Fondazione Green Innovation Its Academy
Maire ha presentato la Fondazione Green Innovation Its Academy
06 ottobre 2026 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Maire ha presentato oggi la Fondazione Green Innovation Its Academy, la nuova realtà nata per formare tecnici specializzati nella decarbonizzazione e nell'economia circolare. Alla presenza del presidente della Regione Lazio Rocca e di altre autorità locali sono stati inaugurati, nell'area Tiburtina di Roma, la sede operativa della Fondazione e il corso biennale gratuito 'Energy Transition Specialist', che prenderà il via a novembre.

Fondazione Green Innovation Its Academy nasce da un partenariato ampio e multidisciplinare che coinvolge imprese, scuole, università e mondo della formazione professionale: per le imprese, Maire, Acea, Kuwait Petroleum Italia e Orange Branded; per la scuola secondaria, l’Iis 'Piazza della Resistenza, 1' di Monterotondo (RM) e l’Iis 'Via di Saponara 150' di Roma (Ips Giulio Verne e Ite Afm Ferdinando Magellano); per la ricerca, l’Università Campus Bio-Medico di Roma; per la formazione professionale, Unindustria Perform Srl e l’Associazione Cnos-Fap Lazio Salesiani.

La Fondazione punta a rafforzare la competitività del sistema produttivo del Lazio attraverso la formazione di profili tecnici richiesti dalle imprese, contribuendo alla transizione energetica e digitale del territorio e alla diffusione della cultura tecnico-scientifica tra le nuove generazioni.

Il primo corso attivato dalla Fondazione forma la figura dell’Energy Transition Specialist: un tecnico che affianca le imprese nell’adozione di tecnologie sostenibili e a basse emissioni, nell’ottimizzazione dei processi e nella gestione di impianti innovativi. Gratuito e biennale, il corso si rivolge soprattutto a giovani diplomati e a chi vuole entrare o rientrare nel mondo del lavoro con competenze pratiche utili alla transizione energetica; si conclude con un diploma riconosciuto dal ministero dell’Istruzione e dall’Unione Europea, nell’Area Tecnologica 1-Energia, Ambito 1.3 'Sostenibilità energetica nell’ambiente e nell’economia circolare'.

Il corso parte con 25 studenti (ne sono previsti a regime circa 400) e comprende 1.000 ore di lezioni in aula, basate su metodologie innovative e un approccio laboratoriale ed esperienziale, oltre a uno stage aziendale di 800 ore, finalizzato a favorire il contatto diretto con le imprese partner e con la filiera produttiva del Lazio. Ampio spazio è riservato alle soft skills e a un laboratorio di creatività ispirato alle arti figurative e performative, nello spirito dell’ingegnere umanista che unisce discipline scientifiche e cultura umanistica. La nuova sede è situata in via Tiburtina 994 a Roma presso l’Istituto Salesiano Teresa Gerini Torlonia, nel cuore dell’area Tiburtina.

"La transizione energetica è un percorso irreversibile e il suo successo dipende dalla capacità di formare le persone che dovranno guidarla. Grazie al concreto supporto della Regione Lazio e di tutte le istituzioni che hanno lavorato dando vita a una vera alleanza. Questa Academy punta a integrarsi con il nuovo Liceo Tecnologico lanciato dal governo per costruire una filiera formativa per preparare i nuovi professionisti della transizione energetica. Nell'area Tiburtina, dove tutto è nato, Maire vuole dare un contributo anche sul piano sociale nei confronti dei giovani più fragili come i Neet. È questo il modello vincente di trasformazione economica e sociale per vincere la sfida della decarbonizzazione", ha detto Fabrizio Di Amato, presidente di Maire e della Fondazione Green Innovation Its Academy.

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