Formenti (Confindustria Nautica), 'dati di settore aiutano imprese e istituzioni a definire strategie'

La presentazione dei due rapporti rappresenta "un momento importantissimo perché la raccolta dei dati serve alle imprese e alle istituzioni per stabilire strategie, per capire come muoversi nel breve e nel medio termine. In questo momento particolare, a maggior ragione, è ancora più importante capire dove sta andando il mercato e che cosa pensano e cosa sperano di poter fare i nostri clienti e soprattutto quali previsioni possono avere le nostre aziende". Sono le parole di Piero Formenti, presidente di Confindustria nautica, intervenuto all'incontro organizzato da Confindustria nautica relativo all'industria del settore.