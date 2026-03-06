circle x black
Cerca nel sito
 

Formenti (Confindustria Nautica), 'dati di settore aiutano imprese e istituzioni a definire strategie'

06 marzo 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

La presentazione dei due rapporti rappresenta "un momento importantissimo perché la raccolta dei dati serve alle imprese e alle istituzioni per stabilire strategie, per capire come muoversi nel breve e nel medio termine. In questo momento particolare, a maggior ragione, è ancora più importante capire dove sta andando il mercato e che cosa pensano e cosa sperano di poter fare i nostri clienti e soprattutto quali previsioni possono avere le nostre aziende". Sono le parole di Piero Formenti, presidente di Confindustria nautica, intervenuto all'incontro organizzato da Confindustria nautica relativo all'industria del settore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza