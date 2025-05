Forum comunicazione 2025, Mazzocchi (Storyfactory): "Leadership narrativa cruciale per le imprese"

"Il tema della leadership narrativa oggi è cruciale per le organizzazioni e agire una leadership narrativa condivisa e forte è fondamentale perché le aziende non sono delle entità astratte, sono fatte di persone e si rivolgono a persone. Oggi una leadership narrativa agisce attraverso la trasformazione degli stakeholder interni ed esterni, in narratori attivi. Lo vediamo fin dalla dalle figure dei Ceo, che sono diventati gli storyteller delle aziende in modo autentico, valoriale, ma anche perché ci sono molti progetti di advocacy che coinvolgono i dipendenti e collaboratori delle aziende che hanno la possibilità di raccontare il proprio punto di vista e anche gli stakeholder esterni possono diventare narratori attivi, sempre di più”. Lo dichiara Sara Mazzocchi, ceo & co-founder di Storyfactory, alla prima delle due giornate del Forum Comunicazione 2025, firmato Comunicazione Italiana e ospitato nella sede milanese di Assolombarda. Giunto alla sua diciottesima edizione, intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’, il forum riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d'impresa e all'innovazione digitale.