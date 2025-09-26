Forum Investment Africa, per Confimpreseitalia "la conferma dei rapporti economici che legano Italia, Tunisia e Mediterraneo"

"Il Forum Investment Africa è stata l’occasione per confermare i rapporti economici che legano l’Italia alla Tunisia e al mediterraneo come fulcro dello sviluppo d’impresa del terzo millennio. Questo impegno delle imprese italiane che non è delocalizzazione ma internazionalizzazione e cooperazione ha portato in questa assise trenta rappresentanze nazionali che incontreranno oltre 250 aziende locali". Con queste parole il presidente di Confimpreseitalia, Guido D’Amico, ha sottolineato l’importanza dei lavori del Forum Investment Africa 2025 in svolgimento a Tunisi.

"Confimpreseitalia rappresenta oltre sessantamila micro, piccole e medie imprese che da trent’anni sono l’asse portante dell’economia del Paese e che sono pronte a diventare il volano dell’economia del mediterraneo. Oggi questa unione tripartita tra Confimpreseitalia, Confimprese Tunisia e Conect è l’esempio di una cooperazione strategica per realizzare l’impegno imprenditoriale e istituzionale che porterà il nostro Paese a completare il progetto del Piano Mattei. Per sostenere nel tempo questo rapporto - conclude D'Amico - abbiamo previsto un panel relativo all’internazionalizzazione di impresa con una delegazione istituzionale tunisina durante le celebrazioni dei trent’anni di Confimpreseitalia".