Si chiama Ettore, è alto 1 metro e 30 e si muove con una certa disinvoltura. Sa ballare, saluta, e cammina speditamente. E' il robot umanoide presentato al Forum Pa da un team dell'Università degli studi internazionali di Roma Unint guidato da Domenico Daniele Bloisi, che insegna Intelligenza artificiale. Anche se al Forum obbedisce ai comandi, attraverso un semplice smartphone, Ettore è in grado di svolgere 29 gradi di libertà. "E' un prodotto che ci permette di inserire, in prospettiva, l'intelligenza artificiale come Gemini o ChatGpt all'interno di un corpo, il nostro obiettivo è arrivare a phisical Ai, ovvero una intelligenza artificiale in grado di interagire con l'uomo fisicamente, una intelligenza artificiale con gambe e braccia. Questo sarà il prossimo step", sottolinea Bloisi intervistato dall'Adnkronos nell'ambito della manifestazione della Pa.

"Attualmente lo utilizziamo come robot guida all'interno dei musei, essendo in grado di illustrare tutte le opere esposte ma - spiega ancora il docente - può rispondere anche a domande più generali, ad esempio una domanda che gli viene rivolta spesso è per quale squadra tifa o se conosce qualche personaggio famoso. Tuttavia, se non conosce la risposta si possono scegliere due modalità: il robot non risponde oppure può attingere informazioni su Internet ma può nascere un problema super un'eventuale obsolescenza della base dati perché il robot potrebbe dire qualcosa di non corretto, in gergo potrebbe allucinare". Questo robot è prodotto in Cina e costa circa 50mila euro, il team universitario si occupa della 'mente' ovvero fornisce istruzioni a Ettore per svolgere attività intellettuali e fisiche.

Ettore può essere programmato anche in modalità imitazione, ad esempio un calciatore professionista viene filmato e i movimenti vengono trasferiti al robot, una funzione che richiede magari di un giorno di elaborazione. E a proposito di calcio l'Unint partecipa tutti gli anni a Robot Cup, i mondiali della robotica, una competizione tra università. "Lo scopo è far disputare nel 2050 una partita tra la squadra che vincerà la Robot Cup e la squadra che vincerà la coppa del mondo Fifa con le regole degli umani" dichiara Bloisi. Ma non è tutto, "Ettore ha anche recitato in teatro, ha interpretatao un ruolo nell'Antigone di Sofocle con Barbara De Rossi all'Università" conclude soddisfatto il professore universitario. (di Cristina Armeni)