Forum risorse umane, Pinato (Edenred), ‘solo con l’ascolto si capiscono reali bisogni delle persone’

20 novembre 2025 | 18.59
“La valorizzazione delle persone, oggi, all’interno delle organizzazioni è sempre più centrale e crediamo che un elemento fondamentale sia l'elemento dell'ascolto. Partendo dall'ascolto delle persone, infatti, si riescono a capire le reali esigenze. Pertanto, crediamo che solo iniziative personalizzate basate su reali esigenze delle persone siano quelle poi effettivamente efficaci”. Con queste dichiarazioni Stefano Pinato, Sales Director Welfare Edenred Italia, è intervenuto alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l’Hr Management, che quest’anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People and Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.

