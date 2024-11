Forum Space&Blue, Berutti Bergotto (Marina Militare): “Economia del mare e dello spazio sono realtà interconnesse”

“Le due dimensioni - dell’economia del mare e dello spazio - che sembrerebbero così distaccate sono in realtà interconnesse per tantissimi motivi. Quello principale, secondo me, è lo sviluppo delle nuove tecnologie che sono utilizzabili sia nell'ambiente spaziale ma soprattutto nell'ambiente subacqueo. Mi riferisco a intelligenza artificiale, velivoli e a nuove tecnologie di materiali”. Lo dichiara l’Ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, sotto capo di Stato Maggiore della Marina Militare, in occasione del Forum Space&Blue, giunto alla seconda edizione e in svolgimento a Roma. L’integrazione dell’Economia del Mare con quella dello Spazio, combinata con l’adozione di tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e il Digital Twin, può infatti generare nuove opportunità economiche, creare valore aggiunto per il Sistema Paese e rafforzare il posizionamento dell’Italia come leader globale nelle economie del futuro.