Fumo, Back (Skr Ag): "Prodotti irregolari dalla Cina rischiosi per Europa"

12 marzo 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
"L'Unione Europea deve preoccuparsi delle normative. Se compri delle sigarette ci sono dei controlli e delle limitazioni, cosa che manca per lo svapo e le sigarette elettroniche. La quantità di prodotti provenienti dal mercato irregolare cinese è incontrollata e rischiosa per l'Europa.". Lo ha detto oggi Rico Back, Managing Partner di Skr Ag, durante la presentazione di un nuovo studio sul mercato irregolare di sigarette elettroniche all'interno dell'Unione Europea.

"Il 90% dei vape in commercio globalmente provengono dalla Cina, più di 40 tonnellate di prodotto. Ho visto la crescita di questi mercati, che di conseguenza porta a una necessità di profitti. All'interno di questi prodotti si trovano più di un migliaio di ingredienti non sottoposti a controllo, con dogane non pronte ad affrontare il problema e con una mancaza di dibattito sulla loro origine, sarà impossibile controllare il mercato. Questo sarà un problema per tutta l'Europa" ha aggiunto.

