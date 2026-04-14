Fumo: Rella (Logista), 'primi effetti del divieto alla vendita online di prodotti a base di nicotina'

"Mentre per i prodotti del tabacco il dato è stabile al 3,8%, il ricorso al mercato illegale per le sigarette elettroniche con nicotina è diminuito di cinque punti, nonostante una crescita esponenziale del mercato legale. Questo calo è l'effetto diretto della norma introdotta a gennaio che vieta la vendita online dei prodotti a base di nicotina. Il nostro obiettivo è dunque porci come una base costruttiva per il legislatore". È quanto affermato a Roma da Federico Rella, vicepresidente e direttore Corporate Affairs di Logista Italia, alla presentazione dei risultati della terza edizione della ricerca 'Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell'illegalità', realizzata in collaborazione con Ipsos Doxa, basata sui dati del 2025.