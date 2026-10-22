circle x black
Cerca nel sito
 

Gibelli (Asstra): "Aziende più tecnologiche ed energivore, serve nuovo status giuridico"

"Legare il costo dei carburanti alle tariffe per garantire la continuità del servizio"

Andrea Gibelli - (Foto Adnkronos)
Andrea Gibelli - (Foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 14.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La formula innovativa di convegno interattivo ha fatto emergere un'Asstra molto pragmatica. Il messaggio che vogliamo lasciare è che le aziende di trasporto hanno cambiato pelle: sono più tecnologiche e molto più energivore, quindi meritano uno status giuridico che riconosca questo ruolo". Sono le parole di Andrea Gibelli, presidente di Asstra, alla 20esima edizione del Convegno nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo 'Mobilità di valore, valore alla mobilità'. Gibelli ha poi affrontato il tema dell’aumento dei costi energetici e delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, indicando la necessità di collegare l’andamento dei prezzi dei carburanti alle tariffe: "Abbiamo avanzato delle proposte, tra cui quella di legare in maniera coerente il costo dei carburanti alle tariffe perché consente di continuare a fornire un servizio come quello previsto dai contratti".

"Noi offriamo posti di lavoro in settori che vengono ancora molto identificati soltanto con gli autisti - ha concluso Gibelli -. Oggi essere dipendente di una società di trasporto vuol dire avere competenze nel settore energetico e in quello digitale. E questo, perché no, significa anche un modo di viaggiare per l’autista molto diverso rispetto al passato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza