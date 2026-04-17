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Gic 2026: Oudad (Tagliaferri Giuliano), 'da 15 anni dealer esclusivi di Faymonville'

17 aprile 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tagliaferri Giuliano da circa 15 anni è dealer esclusivo del marchio Faymonville, un costruttore di semirimorchi per il trasporto speciale. Qui al Gic possiamo vedere due semirimorchi che fanno parte della gamma prodotti e sono legati in modo specifico al settore merceologico del calcestruzzo e del cemento. Il veicolo di punta è il TeleMAX, che consente di trasportare travi prefabbricate fino ad una lunghezza di 30 metri. L'altro, invece, è un veicolo propedeutico, perché riguarda il trasporto di cestelli e attrezzatura ausiliaria per il montaggio e lo spostamento del materiale prefabbricato". Così Imad Oudad, addetto vendite di Tagliaferri Giuliano, alla sesta edizione del Gic - Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 18 aprile. Ad organizzare la tre giorni, che si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

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