Giochi: Amato (Ufficio Dogane), 'avviare collaborazione per generare consapevolezza e non cadere in ludopatia'

"Le istituzioni si stanno muovendo implementando le regole, rendendole sempre più performanti e adatte al mercato in evoluzione. Mi riferisco al nuovo bando online che sta per essere concluso e le relative risultanze saranno presto operative. E' necessario istituire una rete di collaborazione fra le amministrazioni coinvolte, quindi non solo l'Agenzia delle Dogane, ma anche le forze di Polizia e la Guardia di Finanza e le istituzioni locali, affinché si generi consapevolezza del fenomeno gioco per non cadere nella ludopatia". Lo spiega Silvia Amato, direttrice Ufficio Dogane Civitavecchia-Rieti-Viterbo (Ad Interim), all'incontro 'In nome della Legalità. Senza regole non c'è gioco sicuro', organizzato da Codere, che opera nel settore del gioco lecito, svoltosi a Viterbo.