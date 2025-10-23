circle x black
Giochi: assessora Giliberto, 'sportelli d'ascolto Asl svolgono ruolo fondamentale sul territorio'

23 ottobre 2025 | 14.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nella nostra provincia, un ruolo fondamentale è svolto dall'Asl e dagli sportelli che l'Asl ha sul territorio, che sono gli sportelli d'ascolto. Questi devono lavorare in sinergia con l'amministrazione, in particolar modo con l'assessorato che rappresento, quindi il Segretariato sociale, che può svolgere un lavoro di supporto per la realizzazione di interventi efficaci. Questa rete deve essere supportata anche da altre istituzioni come le forze armate e il mondo dell'educazione e dell'istruzione". Rosanna Giliberto - assessora alle politiche sociali e all'educazione Comune Di Viterbo all'incontro 'In nome della Legalità. Senza regole non c'è gioco sicuro', organizzato da Codere, che opera nel settore del gioco lecito, a Viterbo. Un invito a condividere un modo di pensare e di comportarsi, un'idea e un approccio, ma soprattutto un impegno verso il giocatore a fornire una corretta informazione, a garantire professionalità e legalità per la tutela del gioco lecito e responsabile.

