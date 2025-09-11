circle x black
Giochi, Benzi (Fondazione Fair): "Protezione dei giovani deve diventare un diritto"

"Mettere al centro la prevenzione e di considerare la tutela dei giocatori, a partire dagli Under 25, come un diritto fondamentale"

Maurizio Benzi, - (Foto dal sito di Fondazione FAIRE)
11 settembre 2025 | 17.01
"Comprendere le nuove generazioni significa anche riuscire a proteggere meglio i giocatori del futuro. La ricerca offre strumenti per leggere i comportamenti e le vulnerabilità dei giovani, che domani saranno adulti. Il concetto di gioco responsabile è complesso e multidisciplinare e non può essere affrontato in maniera superficiale. La strategia deve partire dalla prevenzione, con l’obiettivo di evitare che si creino giocatori problematici. La protezione deve diventare un elemento naturale dell’esperienza di gioco: un diritto per chi gioca e un dovere per chi offre il gioco, che deve garantire strumenti di tutela sempre più efficaci". Lo ha detto Maurizio Benzi, segretario generale della Fondazione Fair, alla presentazione della ricerca 'Gioco responsabile e giovani Under 25', oggi a Roma.

