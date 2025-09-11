Giochi, Benzi (Fondazione Fair): "Protezione dei giovani deve diventare un diritto"

"Comprendere le nuove generazioni significa anche riuscire a proteggere meglio i giocatori del futuro. La ricerca offre strumenti per leggere i comportamenti e le vulnerabilità dei giovani, che domani saranno adulti. Il concetto di gioco responsabile è complesso e multidisciplinare e non può essere affrontato in maniera superficiale. La strategia deve partire dalla prevenzione, con l’obiettivo di evitare che si creino giocatori problematici. La protezione deve diventare un elemento naturale dell’esperienza di gioco: un diritto per chi gioca e un dovere per chi offre il gioco, che deve garantire strumenti di tutela sempre più efficaci". Lo ha detto Maurizio Benzi, segretario generale della Fondazione Fair, alla presentazione della ricerca 'Gioco responsabile e giovani Under 25', oggi a Roma.