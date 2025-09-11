Giochi, Caroli (Fondazione Fair): "Servono misure mirate per i diversi tipi di giocatori"

"Non produciamo lavori teorici o accademici, ma analisi robuste per stimolare il dibattito e orientare le decisioni. I giovanissimi non possono essere trattati come giocatori adulti: occorre pensare a misure specifiche, differenziate per fasce d’età e profili. Un gioco consapevole deve tener conto delle caratteristiche dei diversi pubblici, dai più giovani fino agli anziani". Lo ha detto Matteo Caroli, presidente Fondazione Fair, intervenendo oggi a Roma alla presentazione della ricerca 'Gioco responsabile e giovani Under 25'. Il presidente della Fondazione, onorato di presentare i risultati dell'indagine, ha ribadito l’impegno a "promuovere un confronto aperto con istituzioni e operatori per definire strategie di prevenzione più efficaci".