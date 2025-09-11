circle x black
Cerca nel sito
 

Giochi, Caroli (Fondazione Fair): "Servono misure mirate per i diversi tipi di giocatori"

"La ricerca strumento per orientare le politiche sul gioco responsabile e differenziare le strategie di intervento"

Matteo Caroli, presidente Fondazione Fair - (Foto da sito Fondazione Fair)
Matteo Caroli, presidente Fondazione Fair - (Foto da sito Fondazione Fair)
11 settembre 2025 | 15.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non produciamo lavori teorici o accademici, ma analisi robuste per stimolare il dibattito e orientare le decisioni. I giovanissimi non possono essere trattati come giocatori adulti: occorre pensare a misure specifiche, differenziate per fasce d’età e profili. Un gioco consapevole deve tener conto delle caratteristiche dei diversi pubblici, dai più giovani fino agli anziani". Lo ha detto Matteo Caroli, presidente Fondazione Fair, intervenendo oggi a Roma alla presentazione della ricerca 'Gioco responsabile e giovani Under 25'. Il presidente della Fondazione, onorato di presentare i risultati dell'indagine, ha ribadito l’impegno a "promuovere un confronto aperto con istituzioni e operatori per definire strategie di prevenzione più efficaci".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gioco responsabile e giovani Under 25 Matteo Caroli presidente Fondazione Fair
Vedi anche
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza