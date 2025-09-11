Giochi, Murelli (Affari Sociali): "Tutelare i giovani e promuovere prevenzione"

"Il gioco deve essere un momento di svago e di passione, non deve trasformarsi in dipendenza né diventare un problema economico". E' necessario "tutelare le piccole e medie imprese italiane del settore, spesso sottoposte a concorrenza internazionale". Così l'onorevole Elena Murelli, capogruppo in Commissione Affari Sociali del Senato, partecipando, questa mattina, alla presentazione dei risultati della ricerca 'Gioco responsabile e giovani Under 25', in Sala Caduti di Nassirya.

L’iniziativa della Fondazione Fair "consente di aprire un confronto tra istituzioni, operatori e autorità regolatorie - aggiunge - L’obiettivo "è infatti quello di "comprendere meglio la realtà delle nuove generazioni e individuare insieme strategie concrete di prevenzione". In chiusura del suo intervento la senatrice ha ringraziato l’Università Cattolica per "il rigore dell’indagine" e per aver offerto "un quadro chiaro delle motivazioni e dei rischi" che riguardano il fenomeno tra gli under 25.