circle x black
Cerca nel sito
 

Giochi: Vinciotti (Polizia Locale), 'disagio sociale può toccare i confini della sicurezza urbana'

23 ottobre 2025 | 14.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il controllo che facciamo noi e tutte le forze dell'ordine, è un tassello importante perché il gioco è regolato, le regole vanno rispettate e ci sono molte realtà che rispettano le regole. Ovviamente, non si può fermare a questo, perché c'è anche un profilo di disagio sociale che crea una percezione, anche nei confronti dei cittadini che vivono nelle vicinanze dei luoghi dove si effettua il gioco, che potrebbe sfociare in una percezione di insicurezza e quindi toccare i confini della sicurezza urbana". Lo ha detto all'Adnkronos Mauro Vinciotti, dirigente del Settore I Sicurezza integrata e Corpo di Polizia Locale, Mobilità urbana, Amministrazione digitale; dirigente del Settore V Servizi Sociali, Nuove Generazioni, Volontariato, Educazione Comune di Viterbo, a margine dell'incontro 'In nome della Legalità. Senza regole non c'è gioco sicuro', organizzato da Codere, che opera nel settore del gioco lecito, a Viterbo. Un invito a condividere un modo di pensare e di comportarsi, un'idea e un approccio, ma soprattutto un impegno verso il giocatore a fornire una corretta informazione, a garantire professionalità e legalità per la tutela del gioco lecito e responsabile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza