Gioco legale, all’Adnkronos un corso su dati, regole e responsabilità dell’informazione

Si terrà mercoledì 10 giugno 2026, dalle 9:00 alle 13:30, presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos di Roma, il corso “Gioco legale: dati, regole e responsabilità dell’informazione”, promosso dall’Associazione PIUE, Ente Terzo Formatore, con Adnkronos. Un appuntamento pensato per approfondire uno dei temi più delicati e complessi del dibattito pubblico contemporaneo: il racconto del gioco legale tra dati, norme, salute pubblica, percezione sociale e responsabilità professionale dell’informazione. Il corso garantirà 4 crediti formativi agli iscritti all'Ordine dei giornalisti (iscrizioni sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it ).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare il tema del gioco pubblico con maggiore consapevolezza, rigore metodologico e attenzione deontologica. In un settore che intreccia cronaca, economia, regolazione, legalità e impatto sociale, il ruolo dell’informazione viene considerato centrale per garantire correttezza del linguaggio, verifica delle fonti e capacità di distinguere tra narrazione, allarmismo e dati oggettivi.

La mattinata metterà a confronto istituzioni, esperti, analisti e giornalisti specializzati, chiamati a discutere il gioco pubblico sia come sistema regolato sia come fenomeno economico e sociale. Al centro degli interventi ci saranno il quadro normativo italiano, i sistemi di controllo e vigilanza, la gestione e l’elaborazione dei dati, il ruolo della tecnologia, il rapporto con l’opinione pubblica e la responsabilità dell’informazione nel raccontare un comparto spesso al centro del dibattito politico e mediatico.

Interverranno:

Giorgio Rutelli, giornalista, vice direttore Adnkronos;

Mario Lollobrigida, direttore Giochi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Claudio Costa, responsabile della Divisione Soluzioni e Servizi di Sogei;

Davide Gallino, dirigente Ufficio disciplina, vigilanza e sanzioni dei servizi media Agcom;

Fabio Felici, giornalista, direttore dell'agenzia specializzata Agimeg;

Ida Di Grazia, giornalista di Leggo;

Riccardo Grassi, Head of Research SWG;

Nicola Tani, giornalista, direttore dell'agenzia specializzata Agipronews;

Laura D'Angeli, management & strategic consultant;

Gianluca Moresco, caporedattore di La Repubblica.

Carlo Felice Corsetti, giornalista, segretario del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio;

Il corso si svolgerà in presenza presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos, in Piazza Mastai 9 a Roma. La partecipazione è gratuita, con 100 posti disponibili, e prevede il riconoscimento di crediti formativi per il triennio 2026-2028. Le iscrizioni su www.formazionegiornalisti.it resteranno aperte fino al 4 giugno 2026.

L’incontro punta a rafforzare il ruolo del giornalista come presidio di trasparenza, accuratezza e responsabilità in un ambito che richiede competenze specifiche, capacità di interpretazione dei dati e piena consapevolezza dell’impatto sociale dell’informazione.