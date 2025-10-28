Giovani: Romenti (Icch), 'le nuove generazioni sono attente alle incoerenze

"Le imprese devono fare attenzione alla comunicazione perché i giovani sono estremamente attenti alle incoerenze e a quei messaggi che rafforzano la loro identità. Sono molto selettivi ed esigenti sulle fonti informative". Sono le parole di Stefania Romenti, Coordinatrice Comitato Accademico ICCH e Professoressa Ordinaria Iulm, in occasione della presentazione del numero 17 di ICCH – The corporate communication magazine, "Come si informano le nuove generazioni? L'informazione che cambia", che si è tenuta a Milano.