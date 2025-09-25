circle x black
Gis 2025: Potestà (Mediapoint&Exhibitions), 'record di espositori e grande affluenza di visitatori'

25 settembre 2025 | 13.56
Redazione Adnkronos
"Fin dai primi minuti dall'apertura, oggi 25 settembre, abbiamo visto tanta qualità e quantità di visitatori. Questa 10ª edizione del Gis ha già raggiunto numeri record: abbiamo infatti 495 espositori, 85 dei quali esteri, e, in termini di metri quadri, abbiamo superato i 100.000 mq, anche grazie all'uso di strutture temporanee. Importante anche il raggiungimento di un certo riconoscimento istituzionale". Così Fabio Potestà, direttore Mediapoint&Exhibitions, all'apertura dell'edizione 2025 del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, organizzato da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.

