circle x black
Cerca nel sito
 

Giustini (EcoEridania): "La sostenibilità è leva strategica per la competitività delle imprese'"

Andrea Giustini - (Foto Adnkronos)
Andrea Giustini - (Foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
03 novembre 2026 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi possiamo dire che la sostenibilità è un fattore essenziale per le aziende, ma non è solo quello che fai sul campo, ma anche come lo fai" in direzione della transizione verde. Così Andrea Giustini, il fondatore e presidente genovese di EcoEridania, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre. "Le stesse norme legate alla sostenibilità premiano e permettono alle aziende di essere più competitive, più efficaci, di avere più appeal sul mercato e avere quindi un maggiore fatturato, un maggior ricavo", aggiunge Giustini convinto quindi che la sostenibilità sia davvero una leva strategica per la competitività delle imprese.

"Essere sostenibili - dice Giustini - permette anche di guardare al disagio e di fare cose belle, significa mettere appunto la sotenibilità a fattore comune per aiutare chi ha più bisogno. Con la nostra Fondazione EcoEridania Insuperabili facciamo giocare più di 1.000 ragazzi disabili a calcio: in Italia siamo la più grande organizzazione al mondo in questo settore e ne andiamo molto fieri e quello per noi essere sostenibili".

Quanto è importante avere un mercato dei capitali che funzioni al meglio anche in Europa? "È fondamentale - sostiene Giustini - così come l'approccio di noi imprenditori. Io fino a 15 anni fa ero un piccolo imprenditore che rappresentava una piccola azienda genovese: avevo una piccola torta da solo, oggi ho una fetta di una grandissima torta e non sarebbe potuta diventare quella che è se non ci fosse stata l'unione del mondo della finanza con quello delle imprese. La finanza non può fare impresa ma deve essere al suo servizio e quello che serve è coraggio, lealtà, educazione e non avere paura".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Decreto bollette, Pichetto: "Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia" - Video
News to go
Congedo parentale, si allungano mesi con stipendio all'80%
Ucraina, bombe russe su una scuola usata per distribuire aiuti umanitari - Video
Ventunenne accoltella la madre nel bresciano, l'arrivo della Scientifica nella loro casa - Video
News to go
Attacchi hacker a supermercati in Italia, cosa sta succedendo
Militari morti in Bosnia, feretri avvolti nel tricolore per i funerali solenni - Video
Vannacci contestato a Milano: "Si vergogni di quello che dice sulle donne" - Video
News to go
Niente tassa sui mini pacchi extra Ue, la Manovra cancella il contributo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza