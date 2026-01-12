circle x black
Cerca nel sito
 

Gran Bretagna apre indagine su X per deepfake sessuali

L'Autorità britannica per le comunicazioni del Regno Unito (Ofcom): "Segnalazioni profondamente preoccupanti sull’uso del chatbot di intelligenza artificiale Grok"

Gran Bretagna apre indagine su X per deepfake sessuali
12 gennaio 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Autorità britannica per le comunicazioni del Regno Unito (Ofcom) ha avviato oggi un’indagine formale su X di Elon Musk in merito alla funzione di creazione di immagini del suo chatbot di intelligenza artificiale, Grok, che è stata utilizzata per produrre deepfake sessualizzati.

"Ci sono state segnalazioni profondamente preoccupanti sull’uso del chatbot di intelligenza artificiale Grok su X per creare e condividere immagini di persone spogliate, che potrebbero configurare abuso di immagini intime o pornografia, e immagini sessualizzate di minori che potrebbero costituire materiale di abuso sessuale su minori", sottolinea Ofcom in una nota.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
deepfake sessuali Gb news Gb X Grok X Grok intelligenza artificiale
Vedi anche
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza