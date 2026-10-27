Grandi (ass. Milano): "Cabina Comasina supporta l'efficienza energetica di Milano"

Intervenendo all’evento inaugurale, ‘A2a è riuscita a realizzarla recuperando edificio esistente’
La cabina Comasina “contribuisce all'efficienza energetica della nostra città, in un momento in cui la richiesta continua ad aumentare. Si pensi alle ondate di calore nei tre o quattro mesi estivi, in cui i condizionatori in città funzionano senza soluzione di continuità. Questi servizi contribuiscono a migliorare l'efficienza complessiva di Milano”. Lo ha detto Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, all’inaugurazione della nuova cabina elettrica primaria nel capoluogo lombardo.
L'intervento “mostra un'attenzione particolare da parte di A2a, che è riuscita a realizzare questa nuova cabina primaria all'interno di un'area già occupata da una precedente struttura, senza alcun consumo di suolo e recuperando e riutilizzando un edificio esistente - afferma Grande - Tutto questo fa sì che si possa parlare concretamente di sostenibilità e di miglioramento del servizio”, conclude.