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Grandi (ass. Milano): "Cabina Comasina supporta l'efficienza energetica di Milano"

Intervenendo all’evento inaugurale, ‘A2a è riuscita a realizzarla recuperando edificio esistente’

Elena Grandi - (foto Adnkronos)
Elena Grandi - (foto Adnkronos)
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27 ottobre 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
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La cabina Comasina “contribuisce all'efficienza energetica della nostra città, in un momento in cui la richiesta continua ad aumentare. Si pensi alle ondate di calore nei tre o quattro mesi estivi, in cui i condizionatori in città funzionano senza soluzione di continuità. Questi servizi contribuiscono a migliorare l'efficienza complessiva di Milano”. Lo ha detto Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, all’inaugurazione della nuova cabina elettrica primaria nel capoluogo lombardo.

L'intervento “mostra un'attenzione particolare da parte di A2a, che è riuscita a realizzare questa nuova cabina primaria all'interno di un'area già occupata da una precedente struttura, senza alcun consumo di suolo e recuperando e riutilizzando un edificio esistente - afferma Grande - Tutto questo fa sì che si possa parlare concretamente di sostenibilità e di miglioramento del servizio”, conclude.

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