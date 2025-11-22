circle x black
Cerca nel sito
 

Grassucci (Skuola.Net): "Adolescenti si informano e scelgono ristoranti sui social"

Lo ha sottolineato al primo “Forum della Distribuzione Moderna 2025', ospite del panel intitolato "Cultura digitale e persone: quale futuro per il negozio fisico?"

22 novembre 2025 | 12.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'adolescente di oggi non è un oggetto antropologico molto diverso da quello di un secolo fa, quello che cambia molto velocemente è il contesto in cui si sviluppa l'adolescenza. Gli adolescenti sono immersi in una realtà in cui reale e digitale sono la stessa cosa. I social non sono più i luoghi di intrattenimento, oggi i ragazzi sui social si informano, si istruiscono, cercano negozi e ristoranti in cui andare". Così Daniele Grassucci, direttore e co-founder di Skuola.Net, intervenendo al primo “Forum della Distribuzione Moderna 2025 - Il retail nell’economia del Paese. Mercati, tecnologia e società”, ospite del panel intitolato "Cultura digitale e persone: quale futuro per il negozio fisico?".

"Anche l'amicizia si sviluppa online, da una nostra ricerca risulta che un ragazzo su cinque ci ha detto che ha amici solo nel dominio digitale. Oggi per un italiano il migliore amico può essere un olandese con cui gioca online. Il loro essere estremamente connessi all'esperienza digitale non vuol dire che non facciano esperienze di acquisto nel luogo fisico, semplicemente cercano qualcosa di diverso. La Gen Z fa acquisti di identità, un esempio sono i labubu" conclude Grassucci.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Consumi Skuola asolescenti Net
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza