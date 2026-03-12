A causa del fumo intenso, altri appartamenti sono stati evacuati

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questa mattina durante l’intervento per un incendio in un'abitazione a Pontedera (Pisa). I Vigili del Fuoco del comando di Pisa sono intervenuti dalle 8.00 per domare le fiamme sviluppatesi al primo piano dello stabile in via Sacco e Vanzetti, nel Palazzo Rota, vicino allastazione ferroviaria.

A causa del fumo intenso, altri appartamenti sono stati evacuati. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e personale del 118 con due ambulanze e un’automedica.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.