Gruppo Pattern, Maurizio Savioli è il nuovo direttore industriale

Il Gruppo Pattern rafforza ulteriormente la propria squadra manageriale con l’ingresso di Maurizio Savioli in qualità di group industrial director nell’ambito del percorso di crescita che ha portato il Gruppo da 1 a 10 aziende (13 sedi) in 7 regioni, il numero di dipendenti da 89 (2015) a circa 850 e, a livello economico, il fatturato da 23,4 milioni di euro nel 2015 a un fatturato 2023 consolidato di Gruppo di oltre 145 milioni.

Luca Sburlati, ceo del Gruppo Pattern, a cui riporterà il manager, ha commentato: “Diamo il benvenuto nel nostro team a Maurizio, persona che, in primis, sposa in pieno i valori umani del nostro Gruppo e che ci supporterà nell’accelerare gli investimenti industriali in un momento caratterizzato da importanti cambiamenti strutturali di mercato”.

Maurizio Savioli vanta un’importante esperienza nel ruolo di managing director di DiMar Group Spa, azienda leader nel settore pelletteria, e, precedentemente, in ruoli operativi in diverse società tra cui Ferrero Spa. Maurizio avrà tra i suoi obiettivi principali l’armonizzazione tecnica e tecnologica, della supply chain e il rafforzamento del lean management trasversalmente alle aziende del Gruppo.