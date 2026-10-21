Gruppo Saviola a Sicam 2026, nuovi modi di vivere, lavorare e abitare gli spazi

Al centro alcuni dei temi che stanno guidando l'evoluzione dell'interior design contemporaneo
In occasione di Sicam 2026, il Gruppo Saviola conferma la propria partecipazione alla principale manifestazione internazionale dedicata ai componenti, ai materiali e alle tecnologie per l'industria del mobile, presentando uno spazio espositivo concepito come luogo di incontro, confronto e ispirazione progettuale. Lo stand Saviola, presente a Pordenone fino a venerdì 23 ottobre, propone un percorso che pone al centro alcuni dei temi che stanno guidando l'evoluzione dell'interior design contemporaneo: il benessere delle persone, la qualità degli ambienti, la sostenibilità delle risorse e la crescente integrazione tra estetica, funzionalità e responsabilità ambientale. Alla base del concept espositivo vi è una riflessione sull'evoluzione degli stili di vita contemporanei e sul ruolo che gli spazi possono svolgere nel favorire benessere, relazione e qualità dell'esperienza quotidiana.
Un tema oggi particolarmente rilevante per il mondo dell'arredo e dell'interior design, chiamato a rispondere a esigenze sempre più attente alla sostenibilità e alla centralità della persona. Attraverso ambientazioni e applicazioni ispirate ai nuovi modi di vivere, lavorare e condividere gli spazi, Saviola presenta la propria visione di un design capace di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, mantenendo al centro i principi dell'economia circolare che da sempre caratterizzano l'identità del Gruppo. La partecipazione a Sicam rappresenta inoltre un'importante occasione per rafforzare il dialogo con clienti, progettisti e operatori internazionali, condividendo il percorso di innovazione che Saviola porta avanti nello sviluppo di materiali e soluzioni orientati a un futuro sempre più sostenibile.
"Sicam è un momento fondamentale per interfacciarci con il mercato internazionale dell'arredo. La nostra partecipazione nasce dalla volontà di condividere una visione che mette al centro la sostenibilità, la qualità dei materiali e l'evoluzione degli spazi contemporanei. Con Pannello Ecologico da oltre 30 anni crediamo che il futuro del settore passi sempre più dalla capacità di coniugare innovazione, responsabilità ambientale e valore per le persone", ha detto Alessandro Saviola, presidente di Gruppo Saviola. Una visione che interpreta i cambiamenti dell'abitare contemporaneo e conferma il ruolo di Saviola come protagonista dell'economia circolare applicata al mondo dell'arredo.