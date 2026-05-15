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Guerra in Ucraina e sanzioni fanno crollare pil Russia a -0,2% nel primo trimestre

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15 maggio 2026 | 19.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'economia russa entra in terreno negativo, registrando un -0,2% nel primo trimestre del 2026, la prima contrazione trimestrale in tre anni, a causa delle crescenti tensioni derivanti dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni. Questo dato si confronta con un'espansione dell'1,4% registrata tra gennaio e marzo dello scorso anno, secondo i dati dell'Istituto di statistica russo Rosstat. All'inizio di questa settimana, la Russia ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2026, portandole dallo 1,3% allo 0,4%. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato che la crescita economica è tornata a marzo, dopo due mesi di contrazione. "È fondamentale che l'attuale trend positivo si consolidi e si estenda a un numero sempre maggiore di settori e industrie", ha affermato rivolgendosi ai funzionari economici.

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Secondo la banca centrale russa la contrazione del primo trimestre potrebbe essere un evento isolato, poiché le forti nevicate di gennaio e febbraio hanno interrotto il settore edile e frenato i consumi. L'aumento dei prezzi del petrolio, dovuto alla guerra in Medio Oriente, ha offerto all'economia russa un po' di tregua a breve termine, ma permangono problemi strutturali come l'inflazione persistente, la carenza di manodopera e le spese militari eccessive. Anche gli attacchi ucraini alle infrastrutture petrolifere hanno pesato sulle esportazioni di greggio russo negli ultimi mesi.

Per contenere l'inflazione la banca centrale ha mantenuto elevati i costi di finanziamento, colpendo le imprese in tutti i settori: le grandi aziende hanno licenziato personale e chiesto aiuti statali, mentre le piccole imprese sono state costrette a chiudere. La guerra ha inoltre indebolito le finanze pubbliche russe. Mosca ha registrato un deficit ogni anno, da quando ha ordinato l'invio di truppe in Ucraina nel 2022. Nei primi tre mesi del 2026, il deficit di bilancio della Russia ha già superato le previsioni per l'intero anno, raggiungendo l'equivalente di 60 miliardi di dollari, ovvero l'1,9% del prodotto interno lordo.

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economia russa guerra Ucraina sanzioni russia pil
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