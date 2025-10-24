circle x black
Guide de L'Espresso: chef Bottura, 'riconoscimento che attesta il grande lavoro di squadra'

24 ottobre 2025 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Da sempre sostengo che la cultura è l'ingrediente più importante per il fuoco del futuro. Osteria Francescana è una piccola bottega rinascimentale dove si fa cultura ogni giorno. Siamo diventati ambasciatori della nostra agricoltura e attrazione turistica, facciamo formazione e, ora, siamo anche un esempio sociale nel mondo. Ogni anno, quando arriva la presentazione delle Guide de L'Espresso, vediamo riconosciuto il lavoro di tutta la squadra, perché da solo sono Massimo Bottura e con la mia squadra siamo l'Osteria Francescana. Il riconoscimento che proviene dalle Guide per me e per tutta la mia squadra è qualcosa di straordinario, un trampolino per poter saltare sempre più in alto". A dirlo ai microfoni de L'Espresso, lo chef di Osteria Francescana, Massimo Bottura, alla presentazione delle nuove Guide de L'Espresso, dedicate ai mille ristoranti e vini d'Italia, al Teatro Arcimboldi di Milano. Ad Osteria Francescana L'Espresso conferma i 5 cappelli e il massimo punteggio di 20/20.

