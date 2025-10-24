Guide de L'Espresso: chef Romito, '5 cappelli danno gioia e energia per proseguire'

"Ricevere, e confermare, il riconoscimento dei cinque cappelli mi dà gioia, emozione, ma mi dà anche tanta energia per proseguire, per andare avanti. Il cibo è il motore della nostra energia, ma è anche consapevolezza, sostenibilità, salute, benessere e ambiente. Noi cuochi, oggi, dobbiamo raccontare non solo che il piatto è buono, ma che il piatto ha tutti questi contenuti, perché faccia riflettere sul futuro e sulla gastronomia futura". Così lo chef di Reale Niko Romito alla presentazione delle nuove Guide de L'Espresso, giunte alla 46esima edizione e dedicate ai mille ristoranti e vini d'Italia. Al Teatro Arcimboldi di Milano, lo chef è stato premiato per essere tra i 21 ristoranti dello Stivale ad aver ottenuto 5 cappelli e uno dei sei a ricevere il massimo punteggio di 20/20.