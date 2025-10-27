circle x black
Cerca nel sito
 

Guide de L'Espresso: presentata a Milano edizione 2026 su ristoranti e vini del Bel Paese

27 ottobre 2025 | 13.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Da quasi mezzo secolo Le Guide de L'Espresso rappresentano la stella polare non solo degli esperti, ma di tutti gli appassionati della buona cucina e delle eccellenze vinicole italiane. Presentata al Teatro Arcimboldi di Milano, con una cerimonia seguita dalla premiazione dei professionisti emergenti, l'edizione 2026 delle Guide, "L'ottava arte", contiene tutto il meglio dell'enogastronomia che il Bel Paese propone, affiancando alle cantine e ai ristoranti 'storici', che da tempo compaiono sulle pagine dei volumi, realtà innovative che si affermano per la prima volta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza