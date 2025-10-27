Guide de L'Espresso: presentata a Milano edizione 2026 su ristoranti e vini del Bel Paese

Da quasi mezzo secolo Le Guide de L'Espresso rappresentano la stella polare non solo degli esperti, ma di tutti gli appassionati della buona cucina e delle eccellenze vinicole italiane. Presentata al Teatro Arcimboldi di Milano, con una cerimonia seguita dalla premiazione dei professionisti emergenti, l'edizione 2026 delle Guide, "L'ottava arte", contiene tutto il meglio dell'enogastronomia che il Bel Paese propone, affiancando alle cantine e ai ristoranti 'storici', che da tempo compaiono sulle pagine dei volumi, realtà innovative che si affermano per la prima volta.