Guidesi (Regione Lombardia): "Realtà locali rispondono a scenario internazionale complesso"

"Il tessuto produttivo lombardo sta rispondendo" alle sfide poste dal complesso contesto internazionale attuale, pur scontando una "maggiore difficoltà" rispetto ad altre regioni, dal momento che "abbiamo un posizionamento internazionale trasversale ai diversi settori, da quello manifatturiero a quello dei servizi". E’ il commento dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, riguardo all’impatto sulle imprese lombarde dello scenario di tensioni ed instabilità a livello globale, in occasione della visita presso le aziende che hanno aderito al bando da 32 milioni di euro per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali, promosso dalla Regione nell’ambito del programma del Fondo europeo di sviluppo regionale.

"Siamo molto influenzati, e purtroppo in questo caso negativamente, da tutto ciò che succede a livello internazionale - prosegue -. Le nostre aziende ed i nostri ecosistemi, però, sono da sempre capaci di rispondere con flessibilità e continuano a farlo al meglio", anche in un momento in cui "le contingenze economiche cambiano molto velocemente. Non nascondo però la grande preoccupazione dettata dal fattore inflazionistico, perché quando il costo dell'energia e del carburante è così ingente, cresce la preoccupazione riguardo la capacità di presidio rispetto ai consumi dei cittadini e alla competitività delle aziende".

"Speriamo che le cose si stabilizzano e si calmino quanto prima - conclude -. Ne abbiamo un gran bisogno. Non abbiamo ancora dei dati ma le previsioni sono pessimistiche. La speranza è che, ancora una volta, la Lombardia ci sorprenda in positivo. Tutte le volte che parliamo di contingenze economiche future estremamente negative, poi i dati congiunturali dicono il contrario. Speriamo che succeda anche stavolta".