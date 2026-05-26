Guido Grimaldi: "Mesi difficili per problemi personali, ringrazio mio padre per lavoro continuo"

“Gli ultimi mesi sono stati per me molto difficili a causa di alcuni gravi problemi personali che non mi hanno permesso di poter lavorare con la stessa energia e passione di sempre", si legge in un post sui profili social dell'imprenditore napoletano Guido Grimaldi, Presidente di ALIS e Direttore Commerciale Corporate Short Sea Shipping del Gruppo Grimaldi. "Pertanto voglio ringraziare mio Padre che si è sobbarcato, durante la mia assenza, del lavoro e del peso del settore di cui mi occupavo ed è per questo che voglio ringraziarlo di cuore”.